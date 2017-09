FC Zutphen verliest eerste bekerduel

FC Zutphen heeft zaterdagavond de eerste officiële wedstrijd van het seizoen verloren. Op het eigen kunstgrasveld ging het team van Taco Lourens onderuit tegen Bon Boys uit Haaksbergen. De bezoekers wonnen met 1-3.

Al vroeg in de wedstrijd opende FC Zutphen de score. Een Bon Boys-verdediger wilde terugspelen op zijn doelman, maar hij had niet in de gaten dat FC Zutphen-aanvaller Moussa Nahinama daar tussen zat. De rappe flankspeler forceerde tot twee keer toe een schijnschot, waardoor de keeper gefopt werd. Zo kon Nahinama de bal hoog in de touwen schoppen: 1-0.

Daarna begonnen de gasten pogingen tot doelpunten te krijgen. Eerst in de vorm van kansjes (afstandsschot die over gaat en een vrije trap in de muur), gevolgd door een kans (over, Bon Boys), vrije trap in muur (Bon Boys), daarna in de vorm van een kans.

Vijf minuten voor rust stond een buitenspeler oog in oog met Thomas van de Bos. De FC Zutphen-keeper maakte zich breed en via zijn borst stuiterde de bal uit de richting van het doel. Daardoor was het gevaar geweken voor de thuisploeg.

Na rust ging Bon Boys rustig door met hetgeen waar ze voor rust mee begonnen waren: kansen creëren. Dit resulteerde in een doelpunt na 65 minuten. De Zutphense defensie stond te slapen achterin toen Mika Beukert de bal over de grond schoof in de richting van Martijn Richters, die alleen nog maar binnen hoefde te schuiven: 1-1.

Nog geen tien minuten daarna kreeg FC Zutphen ook nog een tweede doelpunt om de oren. Bon Boys-speler Milan Bultman wipte de bal hoog in de lucht. Zijn bal werd verkeerd ingeschat door Thomas van de Bos: 1-2.

Kort daarna was Richters dichtbij zijn tweede doelpunt van de avond. Vanaf links sloop hij naar binnen en haalde hard uit. Zijn schot raakte het aluminium. Vlak voor tijd besliste diezelfde Richters alsnog de wedstrijd. In de kluts hoefde hij alleen maar zijn voet tegen de bal te zetten om de 1-3 te maken.