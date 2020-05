FC Zutphen vindt in Wolsink een nieuwe keeper

SPELERSCARROUSEL Spits Abderrahim Loukili zet DVS’33 bij op zijn lange lijstje clubs

12:41 DVS’33 Ermelo versterkt de aanval voor het volgende seizoen met Abderrahim Loukili. De aanvaller uit Houten was dit seizoen in de tweede divisie actief bij ASWH. In negen duels maakte hij één doelpunt.