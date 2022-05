FC Zutphen wint derby van Eefde, Helios maakt een dozijn treffers tegen Gorssel en Twello heeft titel voor het grijpen

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen wist drie broodnodige punten te pakken in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij De Esch werd met 1-2 gewonnen. Door dit resultaat zou Be Quick zich, met wat geluk, wellicht nog richting de veilige zone kunnen spelen, al lijkt daar nog altijd een Houdini-act voor nodig te zijn. Be Quick-trainer Jon Zegerius is in ieder geval erg blij met de zege: ,,Het was een leuke wedstrijd. We hadden vijf spelers van het tweede team erbij. We hebben als team met zijn allen geknokt en het was een goede wedstrijd. Na de achterstand bleven we rustig, bleven we voetballen en hebben we als team terecht gewonnen. Het blijft dus lekker spannend.”