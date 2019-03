FDS staat na afscheid van vriendenteam open voor nieuwelingen

De vriendengroep wilde binnen een paar jaar promoveren. Dat gebeurde twee keer. Vorig jaar volgde degradatie. De ploeg staat nu bovenin de middenmoot van de vierde klasse. ,,Maar het team is straks niet meer", vertelt aanvoerder Ken van der Aa (34). Toen de groep begon waren de meeste spelers relatief jong. ,,We stoppen omdat we geen verplichtingen meer willen en andere dingen in ons leven belangrijker worden dan voetbal. Dat is gezien de leeftijd voor sommigen ook beter", glimlacht hij. ,,Een aantal jongens maakt de overstap naar Willemsoord, de rest stopt.”