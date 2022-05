Feest op SV Urk na spectaculaire ontknoping, SC Genemuiden druipt af en VVOG krijgt een flinke tik

Derde Divisie Stef Nijland ziet progressie bij DVS’33 en blijft toch in Ermelo: ‘Ik ben tot een ander inzicht gekomen’

DVS’33 bleef door een late goal van Kenneth Aninkora tegen de amateurs van Ajax in de race voor de nacompetitie. Maar het nieuws van deze week in Ermelo was toch vooral dat Stef Nijland besloot ondanks een eerder aangekondigd vertrek toch te blijven.

22 mei