Feestdag voor Hulshorst na 1-0 overwinning op BAS

Hulshorst is in rep en roer na de eerste overwinning van het seizoen tegen BAS: 1-0. De Veluwse ploeg bewijst structureel dat je met strijdlust en ietwat geluk ook in de derde klasse een heel eind komt.

,,Het is tijd scheids!”, roept een toeschouwer van Hulshorst. De doorgaans nuchtere bezoekers op sportpark De Eendracht lijken zenuwachtig. Men wijst op horloges, volwassen mannen lopen zenuwachtig heen en weer, maar anderen laten hun onvrede hoorbaar blijken richting de scheidsrechter. Wanneer de arbiter dan na ruim vijf minuten extra tijd affluit, barst het feest los. De eerste driepunter is een feit.

Wie kijkt naar de wedstrijden van de afgelopen weken, ziet dat Hulshorst de pannen niet van het dak speelt. Verzorgd voetbal spelen lijkt niet weggelegd voor de ploeg van trainer William van den Hul. Begin oktober speelde de ploeg knap gelijk tegen een goed combinerend VIOS Vaassen (3-3), maar ook dit was op basis van strijdlust en duelkracht.

Voorsprong

Ook tegen BAS is het lange ballen gauw thuis en mag de ploeg van geluk spreken dat het na tien minuten niet tegen een achterstand aankijkt. De paal brengt redding. In de eerste helft staan er twee ploegen op het veld die duidelijk vertrouwen missen. Vooral Hulshorst levert de ballen makkelijk in. Toch komt het na ruim een half uur spelen op voorsprong. Krijn Eckhardt reageert op een vlijmscherpe pass, loopt diep en stuurt de bal met een geplaatst schot naar de hoek: 1-0. BAS krijgt vlak voor rust nog een gigantische kans op de gelijkmaker, maar de bal gaat er niet in.

Ook na rust is er voor de neutrale toeschouwer weinig te genieten. Spannend? Ja, dat is het wel. De wedstrijd kabbelt voort en af en toe springt de bank van Hulshorst eens op als het baalt van een beslissing van de arbiter. Tien minuten voor tijd komt de thuisploeg goed weg wanneer een inzet wederom de paal raakt.

In de slotminuten vecht Hulshorst voor wat het waard is. Het rost elke bal blind naar voren. Brandon Akolade zoekt een aantal keer de vijandelijke cornervlag op, incasseert wat schoppen, maar weet wel tijd te rekken. Het werkt, want de thuisploeg wint.

Energie

Na afloop loopt aanvoerder Marco Drost met een grote grijns van het veld af. De oud-speler van Nunspeet en FC Horst (35) is terug op het oude nest en ziet er gelukkig uit. Hij kent het klappen van de zweep in de eerste klasse en hoofdklasse, maar lijkt ook te genieten van het vechtvoetbal bij de derdeklasser. Echter, plezier uit het voetbal halen was de afgelopen weken lastig voor de routinier. ,,Omdat we veel verloren en goals incasseerden. Jongens bij hun ontwikkeling helpen, daar steek ik mijn energie het allerliefste in. Het lopen is bij mij wat minder, dus ik moet het van coaching hebben.”

Hulshorst lijkt wel verzorgd voetbal te willen spelen, maar het lukt simpelweg niet. ,,Wij moeten het van strijdlust hebben, want anders blijft er weinig over. We hebben verzorgd voetbal gespeeld in de eerste wedstrijden, maar dat kwam er niet helemaal uit. Nu moeten we overleven, punten halen. Als dat vertrouwen geeft, gaan we meer voetballen.”