Fenomeen Zandbergen held van Go Ahead Kampen

In een sfeervolle ambiance voor een duizendkoppig publiek begon de wedstrijd met een ijzersterk startend Den Ham dat Go Ahead meteen terugdrong en keeper Tim Noordman tot handelen dwong. Aan de andere kant was het in de eerste de beste aanval van de Kampenaren meteen raak. Clubicoon Jurrian Zandbergen knalde uit de draai in de hoek en scoorde 1-0. Gesterkt door de voorsprong volgden er nog twee kansen voor Go Ahead dat via een kansrijke scrimmage en een knal van Leroy Knol dichtbij uitbreiding van de score was. Hierna kwam de wedstrijd in evenwicht.