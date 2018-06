Ferdi ter Avest terug bij Staphorst

Ter Avest maakte in het afgelopen seizoen 13 doelpunten voor SVZW, dat de titel in de eerste klasse opeiste. Hij tekent in Staphorst voor een seizoen, met een optie voor een tweede jaar. Ter Avest, woonachtig in Ommen, speelde eerder al drie seizoenen (2013/2016) voor de hoofdklasser, met 15 treffers in zijn laatste seizoen als uitschieter.