Fethi Ozerdogan nog zeker twee jaar trainer van SV Vaassen

De Veluwse derdeklasser vindt dat Ozerdogan uitstekend past in het beleidsplaatje, als opleidingsclub voor talentvolle spelers. Ozerdogan heeft een achtergrond als KNVB-docent en jeugdtrainer bij FC Twente, hij werkt sinds de zomer van 2019 op De Kouwenaar.

SV Vaassen blijft streven naar een betere opleiding, op termijn moet dat gekoppeld worden aan betere resultaten. In het afgebroken seizoen slaagde de ploeg er nog niet in punten te halen in de derde klasse B (0 uit 4).