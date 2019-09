Feukkink begint bij Warnsveldse Boys weer helemaal op nul

Door de voordeur

Na acht seizoenen was het simpelweg tijd om te gaan. Dat deed hij door de voordeur. Zijn periode bij Vorden begon in de vierde klasse en eindigde in de tweede klasse. Het leverde hem het erelidmaatschap op. ,,Iemand zei tegen mij: ‘Michel, je had hier wel tien jaar trainer kunnen zijn’. Maar ik had jongens in mijn selectie met wie ik al acht jaar samenwerkte. Zij waren toe aan een nieuw gezicht. Ik begrijp dat, want ik ben zelf ook jarenlang speler van een eerste elftal geweest. Dit was hét moment.”