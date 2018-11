Fijn middagje voor Staphorst: zege op Duno en Mijnheer maakt rentree

Weken kunnen lang duren als je geblesseerd bent, concludeerde Mijnheer met een grijns na de verdiende zege op Duno. Hij kwam na 79 minuten, toen het al 3-1 voor Staphorst stond, het veld in. ,,Ik heb weleens een hamstringblessure gehad, maar dan was ik er na vier of vijf weken weer bij. Nu was het langer.”

Mijnheer had vocht in de knie, het gevolg van een cyste op zijn achterste kruisband. De pijn speelde op toen Staphorst thuis in de beker tegen PEC Zwolle speelde. Foute boel, wist de voetballer. Die wedstrijd was in september en sindsdien moest hij wekenlang toekijken. ,,Ik moest rust houden, dat is best frustrerend”, zei Mijnheer, spelend met pijnstillers. Donderdag trainde hij weer voor het eerst voluit mee.

Een snellere invalbeurt was tegen Duno niet nodig. Staphorst kwam na 52 minuten spelen op 3-1, de maker was Martijn Brakke, zijn tweede treffer van de middag. De wedstrijd was daarna wel beslist. En omdat de concurrentie wel punten verspeelde, verkleinde Staphorst het gat met de top. Mijnheer: ,,Bovenin zo hoog mogelijk meespelen, dat moeten we altijd als doel hebben.”