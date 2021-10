Fijn seizoen Alcides krijgt ook in bekertoernooi vervolg

Alcides kwam in de slotfase op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Nick Kuiper, 1-1. ,,Emmen was na rust een stuk beter en ze hadden de voorsprong uit kunnen bouwen. Wij krijgen een strafschop. Het was spannend, dat zijn de charmes van het bekertoernooi. We willen ver komen in de beker. Dit was een pittige loting, er is een concurrent uit’’, weet Niemer.

Strafschoppen moeten de beslissing brengen. Pieter IJzerman, normaliter reservedoelman, stopt twee inzetten vanaf elf meter ,,Je kan in de beker jongens speeltijd geven. Supermooi dat Pieter uitgroeit tot de held van de penaltyreeks. En ik heb met Milan Klooster een A-junior laten debuteren. Het is een leuk seizoen tot nu toe.’’ Naast de volgende ronde in het bekertoernooi bezet Alcides de vijfde plaats in de hoofdklasse A.

Glenn Arts schiet Alcides een ronde verder. De zoon van oud-prof Alfons Arts benut de vijfde strafschop tegen zijn oude club. ,,We hebben er donderdag op getraind. Op basis daarvan had ik een lijst gemaakt. Glenn stond daar als vierde op, maar ik zag Leon Kooiker de vierde nemen en Glenn de vijfde. Of ze hebben onderling gewisseld of ze hebben me niet verstaan’’, lacht Niemer.