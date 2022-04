Fijne zeges Lemelerveld en Kraggenburg, Hulleman knalt DVC naar de winst, Gramsbergen doorbreekt matige serie

eerste klasse Jubilaris Fedde Timmer is de Jens Toornstra van CSV Apeldoorn: ‘Dat is een risico’

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen CSV Apeldoorn en DZC’68 werd Fedde Timmer door de club in het zonnetje gezet. De topper tussen de nummers één en twee was zijn honderdste officiële wedstrijd in het rood-geel. De wedstrijd (0-0) werd er geen voor de geschiedenisboeken, maar de koppositie werd behouden.

3 april