Fijne zeges voor Dalfsen en Lemelerveld, Nieuwleusen ruikt de titel, turbulent slot in Kamper derby

Tweede divisie

Na de overwinning bij TEC in Tiel doet HHC Hardenberg weer helemaal mee in de strijd om de tweede plaats. Bovendien kan het team van trainer Bert van Hunenstijn nog toeslaan in de derde periode. De winst in de Betuwe is wel verdiend, maar voor een flink deel ook te danken aan doelman Nick Borgman. Hij pareert alles wat op hem afkomt als TEC in de tweede helft naar voren rent. HHC heeft voor rust verzuimd om afstand te nemen en mist na rust ook de nodige kansen. Daarom komt het tweede doelpunt van Thomas Reinders in blessuretijd toch als een verlossing.