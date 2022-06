Finale Witkampers gestaakt na ongeregeldheden, doek valt voor DAVO en Heino blijft dromen van de hoofdklasse

Liveblog VVOG speelt zich definitief veilig, promotie­droom DVS’33 spat uiteen en SDC Putten degradeert

Het leek in de reguliere competitie lang mis te gaan voor VVOG, maar de ploeg uit Harderwijk kreeg net op tijd de smaak te pakken en wist die lijn door te trekken in de nacompetitie. Dat laatste gold ook voor DVS’33, al bleek Kozakken Boys net iets te sterk. Daardoor kan de Derde Divisie zich ‘gewoon’ weer opmaken voor de streekderby. Ook voor Batavia’90, FC Meppel, vv Steenwijk en SC Rouveen zit promotie er niet in, terwijl BAS, HTC SDC Putten en SVN’69 met ingang van volgend seizoen zelfs een niveautje lager zullen acteren.

18 juni