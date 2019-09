Fitheid grootste uitdaging bij Deventer clash in 3B

Turkse Kracht delfde zondag in de slotfase het onderspit tegen Robur et Velocitas (3-1). De Rielerenkbewoners zijn nog verre van fit en komen inhoud tekort. ,,Dit was ingecalculeerd. Het warme weer hielp ook niet mee. Daarnaast was Robur heel jong en fit”, zegt Van der Kuil. ,,Mijn jongens gaan lang op vakantie en nemen het er flink van. Dat is niet erg, maar houdt wel in dat je het in de voorbereiding rustig moet opbouwen. Ik beschik over zestien spelers en moet er niet een paar kwijtraken door spierblessures. We kunnen de intensiteit de komende weken opschroeven.”