Flapuit Isselman moet FC Zutphen redden

,,Samen met Ido te Loo, voor hopelijk drie potjes. Mocht het bestuur daarna met mij om de tafel willen gaan om over een contract te spreken, dan doen we dat. Maar de intentie is, net als de afgelopen twee seizoenen, om geen club te gaan trainen.”

Maatje

De 51-jarige Zutphenees neemt de taken over van Taco Lourens, een maatje van hem. ,,Hij is ook gymnastieker, net als ik. Ik heb hem uiteraard gesproken over het elftal. Als de groep compleet is - zoals nu het geval is - dan is het een prima team voor de tweede klasse.”

Toch wist de selectie de nacompetitie niet te ontlopen. Met de komst van Isselman, die als UEFA-A trainer van 2013 tot 2016 met FC Zutphen in de top van de eerste klasse speelde, hoopt het bestuur een schokeffect te realiseren. ,,Ik heb een heel andere persoonlijkheid dan Taco. Ik ben assertief, een flapuit.”

Kleur op wangen

Wellicht dat die eigenschappen ertoe bijdragen dat het team meer kleur op de wangen krijgt en de strijdvaardigheid kan brengen die nodig is om de komende duels in winst om te zetten.

,,Ik ben zaterdag wezen kijken, de wedstrijd tegen Be Quick'28. De ploeg, met veel A-junioren, speelde prima. Be Quick heeft ook een voetballende ploeg, daar kunnen we prima tegen uit de voeten. Zaterdag tegen BAS, een derdeklasser, zal het meer fysiek worden. Daar moeten we ons tegen wapenen”, weet Isselman, die bij winst tegen de ploeg uit Biddinghuizen met zijn team de winnaar van het duel tussen Rouveen en Kloosterhaar treft.

Saamhorigheid

Aan de gretigheid van zijn pupillen zal het niet liggen. ,,We hebben gisterochtend, op initiatief van de groep zelf, extra getraind. Als we erin blijven, dan komt dat door de grote saamhorigheid binnen de selectie.”