Flevo Boys baalt na doelpuntloos kansenfestival

FC Zutphen heeft promotie­stress

18:19 De stress begint er bij FC Zutphen in te schieten. Het doel dit jaar is om te promoveren naar de tweede klasse, en alles daaronder zou een teleurstelling zijn. De wedstrijd tegen Dieren was een goede test om te zien of FC Zutphen klaar is om die stap te maken. Maar er blijkt nog een lange weg te gaan voor de Zutphenaren, die uiteindelijk genoegen moesten nemen met een punt: 1-1.