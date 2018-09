Flevo Boys begint met knap gelijkspel tegen Staphorst

Met vier nieuwe spelers in de basis begon Staphorst dominant. De ploeg liet zich echter bij de eerste de beste gevaarlijke tegenstoot verrassen. Frank Post controleerde een diepe bal op meesterlijke wijze en schoot vol overtuiging de 1-0 over de nieuwe Staphorst keeper Ivan Landlust. Hierna bleef Staphorst dreigend. Meer dan kansen voor Martin van ‘t Ende en Ferdi ter Avest leverde het Staphorst niet op. Vlak voor rust kwamen de gasten toch op 1-1.



Nadat een pegel van Rob Mijnheer nog de lat teisterde, werd de aanvoerder even later volgens scheidsrechter Meilink vastgehouden in de zestien. Mark Veldmate schoot de 1-1 ruststand op het bord. Na rust wees Meilink opnieuw naar de stip toen Frank Post gevloerd werd. Flevo Boys’ vaste penaltynemer Aron Strengholt miste, omdat Staphorst-goalie Landlust naar de goede hoek ging. Hierna golfde het spel heen en weer met kansjes voor Mike Reuvers (Staphorst) en Johan Tiems (Flevo Boys). Een knal van Reuvers werd daarna goed gepareerd door Flevo Boys-keeper Rodney Rosink.