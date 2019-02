Flevo Boys bekert verder na strafschoppenserie

DEGRADATIESTRIJD Oud recept geeft Blauw Wit’66 uit Holten hoop op handhaving

8:50 Blauw Wit'66 lijkt de sleutel tot succes gevonden te hebben. Met centrale verdediger Gijs Klein Nagelvoort (28) in de spits won de hekkensluiter van de derde klasse D zaterdag met 2-1 van OZC Ommen. Er is weer wat hoop op handhaving in Holten.