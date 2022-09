Flevo Boys creëert met persoonlijke fouten zijn eigen drama in Huizen: ‘Binnen het half uur was het gedaan’

amateurvoetbal zwolle Voetbal in de divisies: HHC speelt Vogels aan flarden, Staphorst pikt punt op na 0-2 achter­stand, Berkum staat onderaan

HHC Hardenberg declasseerde IJsselmeervogels, maar vergat dat uit te drukken in een grote score. Na een gelijkwaardig eerste half uur was het verschil binnen twee minuten gemaakt door goals van Matthijs Hardijk en Ashwin Manuhutu, waarbij uitblinker Jesper Drost een grote rol speelde. Na die goals was HHC heer en meester en had het uit moeten lopen naar minimaal een nulletje of zes. De mooiste kansen werden echter verprutst. ,,En dan sta je hier toch een beetje chagrijnig”, erkent HHC-trainer Pascal Diender. ,,Maar we hebben heel goed gespeeld, dat is een feit.” HHC staat tweede in de competitie, nog maar één punt achter De Treffers. Voor de Zwolse IJsselmeervogels-trainer Gert Peter de Gunst komt daarmee een slecht einde aan een bizarre week, waarin over zijn ontslag is gespeculeerd. HHC Hardenberg – IJsselmeervogels 2-0 (2-0). 33. Matthijs Hardijk 1-0, 34. Ashwin Manuhutu 2-0.

