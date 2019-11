Flevo Boys heeft geen antwoord op ‘gevaar Bacuna’

De wedstrijd begon met een naïef verdedigend Flevo Boys dat twee kansen weggaf aan Berkum dat met twee spitsen speelde. Chris van der Meulen mikte over en Bacuna maaide over de bal. Aan de andere kant werd een goal van Yumé Ramos afgekeurd wegens buitenspel. De 1-0 voor Flevo Boys kwam er even later alsnog via Madih Doufikar. Tien minuten later was het alweer 1-1 toen Bacuna tussen drie verdedigers ontsnapte en Flevo Boys keeper Rodney Rosink omspeelde. Voor rust kreeg Ivar Span nog een mogelijkheid, maar hij mikte net naast.