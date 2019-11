Flevo Boys ijzersterk in zespuntenwedstrijd bij De Dijk

28 september, thuis tegen Buitenpost. Dat was de laatste keer dat Flevo Boys in competitieverband tot een overwinning kwam. Hier en daar pakte het wel een puntje, maar dat zette allemaal niet echt zoden aan de dijk. Mede daarom stond er druk op de wedstrijd tegen De Dijk, maar in Amsterdam liet Flevo Boys zien daar goed tegen bestand te zijn. Timon Rorije opende al vrij rap de score en zag dat het voor de rust zelfs al 0-2 werd. Björn Adams verzorgde die goal.

Flevo Boys liet er geen twijfel over bestaan en pakte door. Yumé Ramos was goed voor de 0-3, even later maakte Rorije zijn tweede van de middag en als klap op de vuurpijl was ook Ivar Span nog goed voor een goal. Tussendoor deed De Dijk nog wel iets terug, maar het smetje op de feestvreugde kwam vooral uit eigen gelederen. Op 1-4 kreeg Tomas Boer een directe rode kaart, waardoor Flevo Boys de wedstrijd met tien man eindigde.