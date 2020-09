Flevo Boys koploper in de hoofdklasse, eerste zege HHC en eerste nederlaag Staphorst

,,Het zegt nog helemaal niets. We hebben alleen wel een goede start’’, beseft Postma. De Emmeloorders kijken in het duel met Buitenpost (0-4) nog tegen een doelpuntloze ruststand aan, maar na de pauze staan er vier treffers op de eindafrekening. ,,De tweede helft was hartstikke goed. We zitten in een andere situatie. Buitenpost zocht snel de lange bal, zakte ver in. We moeten nu alles zelf doen, zelf het spel maken’’, zag Postma, die ook een goed begin zag van zijn ploeg. ,,Het begin was hoopgevend met een bal van de lijn en een bal op de lat. Maar daarna was het een half uur slordig.’’