Flevo Boys legt kampioen Eemdijk over de knie en pakt bonuspunten in hevige degradatiestrijd

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Degradatie dichtbij voor Columbia, verlies voor koploper Robur en bizarre zondag voor Groen Wit'62

Het is meivakantie en dus is er dit weekend een beperkt voetbalprogramma. Desondanks staan er voldoende interessante wedstrijden op het programma. Het seizoen is namelijk in de beslissende fase aanbeland en elk punt telt. Benieuwd wat er allemaal gebeurde in het amateurvoetbal? Je vindt de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van alle wedstrijden in Apeldoorn en op de Veluwe in dit overzicht.