Flevo Boys lijkt kansloos na peperdure nederlaag

In een wedstrijd waarin elke goal goud waard was schoot Madih Doufikar al in de eerste minuut gevaarlijk voorlangs. Spelend tegen deze gevaarlijke tegenstander in vorm bleek ook het beperken van tegengoals een flink item. Desondanks ontwikkelde Flevo Boys genoeg dreiging naar voren. Na een dik kwartier was het Aran Nijboer die Doufikar vrij voor de keeper zette. De 1-0 was vervolgens een koud kunstje voor de creatieve vleugelspits.