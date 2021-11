Flevo Boys maakt zes doelpunten tegen AZSV maar twee in het verkeerde doel, Timon Rorije scoort er in zijn eentje vier

Lemeler­veld boekt broodnodi­ge overwin­ning bij Wijhe (4-0)

Dorpsclub Lemelerveld haalt weer even opgelucht adem. Met een afgetekende 4-0 overwinning op Wijhe’92 raakt de degradatiestreep voorlopig even uit zicht. Voor trainer Kelvin Bonhof is handhaving een must, maar gelijktijdig een grote uitdaging.

31 oktober