Flevo Boys met dubbel gevoel uit bekerstrijd: ‘We hadden Katwijk veel meer pijn kunnen doen’

Voor de rust was het kwaliteitsverschil tussen Flevo Boys aanzienlijk, met de logische 0-2 ruststand als bewijs. Jordy Hilterman en Raoul Essenboom waren de doelpuntenmakers voor Katwijk.

Meer lef

Na rust speelde Flevo Boys met een stuk meer lef en het drukte Katwijk bij fasen knap achteruit. Yumé Ramos was met een lob dicht bij de aansluitingstreffer. Ook in het laatste kwartier maakte Flevo Boys het de Katwijkers knap lastig met grote kansen voor Marc Reussing en opnieuw Ramos. Een knap schot van invaller Marcel Schaapman werd van de lijn gehaald.

Geflatteerd

De schitterende 0-3 van Marouane Afakar gaf de eindstand een ietwat geflatteerd karakter. Spits Ramos baalde vooral van de kansen die hij net niet benutte. ,,Als het kwaliteitsverschil groot is, moet je bij zulke ballen iets meer geluk hebben om iets te forceren.”

Veelzeggend was ook de slotzin van Flevo Boys trainer Kevin Waalderbos. ,,We stappen met opgeheven hoofd van het veld, maar we hadden Katwijk vanavond veel meer pijn kunnen doen.”