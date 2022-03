Flevo Boys mist tegen DETO kansen om kwartet vol te maken

Eerste klasse Dreiging genoeg, maar de topduels leveren te weinig punten op voor WHC

Eerst het eigen spel verbeteren en dan weer praten over promotie. Dat is de conclusie die in Wezep wordt getrokken nadat WHC niet de volle buit weet te pakken tegen PKC’ 83. In een fase met zware tegenstand zijn de punten schaars, terwijl de dreiging er wel is. Het omzetten van gevaar in doelpunten blijft nog een dingetje: 1-1.

20 maart