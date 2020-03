Flevo Boys niet rouwig om vertrek Purmersteijn uit hoofdklasse B

Op de eigen website voert de club als hoofdreden aan dat de KNVB zondagclub Purmersteijn voorlopig geen zekerheid kan bieden op verlenging van het uitkomen in een zaterdagcompetitie. Dat belemmert, volgens de club, momenteel het vastleggen van spelers voor volgend seizoen. Daarnaast valt het aantal bezoekers op zaterdag tegen, evenals de prestaties in deze sterke hoofdklasse.

Flevo Boys reageert bij monde van aanvoerder Aran Nijboer: ,,Ik neem aan dat het qua stand geen nadelige consequenties gaat krijgen voor Flevo Boys. Wat betreft club om tegen te voetballen, betwijfel ik of Purmersteijn een aanwinst voor onze competitie is gebleken. Mijn gevoel heeft wellicht te maken met het feit dat ik in de eerste uitwedstrijd in Purmerend langdurig geblesseerd ben geraakt. Maar wat mij betreft is een extra club uit Noord erbij helemaal prima.”