Flevo Boys overleeft eerste bekerduel met nodige moeite

Rohda Raalte oogst lof, maar geen ‘punten’

20:23 De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen was voor Rohda direct een pikant treffen. DUNO hield de ploeg van trainer Frank Tempelman in de oostelijke bekerfinale van de winst af en was nu opnieuw de tegenstander in het ‘grote’ bekertoernooi. Ook ditmaal zegevierde het team uit Doorwerth, maar wel met het nodige fortuin: 1-2