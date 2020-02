Flevo Boys pakt puntje mee tegen NSC

De wedstrijd begon met een goede openingsfase van Flevo Boys. Het resulteerde in een grote kans voor Yumé Ramos, die via de grond over kopte. De eerste de beste mogelijkheid voor NSC werd wel een goal via Jonathan Martina. Nog voor rust scoorde Flevo Boys de verdiende gelijkmaker via Ramos, die dit keer wel goed afmaakte.