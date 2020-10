Flevo Boys sneuvelt ook in masterclass Harkema

KNVB BekerZaterdag gezakt voor het examen in Genemuiden, dinsdag met dezelfde cijfers (5-2) onderuit in masterclass Harkema... Flevo Boys ligt uit de KNVB-beker.

Trainer Arjen Postma beseft voorafgaand aan het KNVB-bekerduel tegen derde divisionist Harkemase Boys donders goed dat zijn ploeg op een mentaal kruispunt staat. ,,Kijken we trots naar die elf gewonnen wedstrijden in de voorbereiding en onze competitiestart, of maken we die 5-2 nederlaag in Genemuiden veel te groot.’’ In de uitbox (kleedkamer) van zijn voormalige club op het Friese platteland weet de jonge trainer de juiste snaar te raken bij zijn op eerherstel beluste spelersgroep. De mannen van Postma beginnen goed en bieden de noordelijke topamateurclubpittig tegenstand.

Knappe voorsprong

Op de zompige grasmat moet Flevo Boys meteen vol aan de bak tegen de hongerige spelers van Harkema, die de laatste twee competitieduels geskipt zagen worden wegens corona. De ijver van de thuisploeg sterft echter in schoonheid als Yumé Ramos de eerste de beste knappe Flevo Boys aanval snoeihard tegen het net ramt. De verrassende 0-1 geeft de polderclub zichtbaar moraal. De ploeg plooit als een harmonica compact terug als het moet en zet hoog druk vooruit als het kan. Het levert Flevo Boys in die fase zelfs de beste kansen via Robin Zuidema en opnieuw Ramos via een prachtige poging van afstand.

Pressie Harkema

Op het half uur valt alsnog de gelijkmaker. Na twijfelachtig ingrijpen van Flevo Boys vindt Jari Slort de korte hoek naast Volken Huisman, de Flevo Boys-keeper die vorig jaar nog reservegoalie bij de Friese tegenstander was. Huisman maakt na de 1-1 overuren tegen de getergde thuisploeg. FlevoBoys wankelt onder de Harkema pressie, maar haalt ongeschonden de rust.

Individuele klasse

Na rust blijft Harkemase Boys een enorme strijdlust koppelen aan individuele klasse. Kian Visser kopt de Friese voorsprong op het scorebord en opnieuw Slort knalt van afstand raak. De opgelopen achterstand lijkt dodelijk voor Flevo Boys, maar invaller Johan Tiems blaast zijn ploeg met een bekeken balletje weer leven in. Juist als Flevo Boys zich opmaakt voor een nagelbijtend spannende slotfase gooit Harkema de wedstrijd knalhard in het slot via Henny Bouius en Berwout Beimers.

Na afloop berust ex-Harkema goalie Huisman in de uitschakeling. ,,Ik vond het op die vijf tegengoals na prachtig om hier weer op De Bosk te spelen. Dat we met 5-2 verliezen is eigenlijk wat te veel, want voor rust speelden we goed.’ Ook trainer Postma sluit het KNVB-bekeravontuur af met een dubbel gevoel. ,,We gaan er met dezelfde cijfers af, maar we speelden tien keer zo goed als in Genemuiden. Voor rust hadden we die 2-0 moeten maken. Pas na rust zag je het verschil in individuele klasse.’’