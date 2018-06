Flevo Boys terug in hoofdklasse na slag bij Brielle

De finale van de nacompetitie kwam in een mooi sfeertje aarzelend op gang. Minder twijfelachtig was het fysieke spel van Brielle dat stevig begon met enkele forse overtredingen. De eerste grote kans van het duel was voor Madih Doufikar die hoog over knalde. Hierna nam Brielle het initiatief met grote kansen in korte tijd. Keeper Rodney Rosing bracht redding en Ivar Span haalde een inzet van de lijn. Hierna werd het alsnog 1-0 toen de beweeglijke Claudio Santos Silva over het been ging van Lars Klijnstra in een vol strafschopgebied. Jeffrey Duijnstee liet Rosink vanaf de stip kansloos.