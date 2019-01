Flevo Boys verliest nipt van Sparta Nijkerk

In de eerste helft was Sparta vanaf het begin scherp. Flevo Boys liep achter de feiten aan en kon niet gevaarlijk worden. Na een half uur spelen maakte Sparta Nijkerk-speler Leon Broekhof de 1-0. Flevo Boys begon meer aan te dringen, maar het ontbrak aan een goede eindpass.

De grootste kans aan de kant van Flevo Boys was voor Johan Tiems. Hij stond na een uur spelen oog in oog met de keeper, maar zijn schot was te slap. Flevo Boys zette een slotoffensief op, maar dat ging ten koste van de organisatie achterin. Sparta Nijkerk kreeg in de slotfase drie opgelegde kansen. De ploeg uit Nijkerk verzuimde om uit te lopen naar een ruimere zege. Het bleef bij 1-0.