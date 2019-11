Flevo Boys verliest op typerende wijze van profiterend Staphorst

HoofdklasseDegradatiekandidaat Flevo Boys is wederom tegen een nederlaag aangelopen. Staphorst was in Emmeloord met 0-4 de baas, al spraken de cijfers op het scorebord een geflatteerd verhaal.

De wedstrijd begon met het landelijk afgesproken statement tegen racisme. Na de voetballoze minuut pakte Flevo Boys brutaal het initiatief. De thuisploeg was veelvuldig in balbezit, zonder grote kansen bij elkaar te spelen. Staphorst was effectiever met de 0-1 van Johnny de Vries als bewijs.

Na rust voltooide Flevo Boys op klassieke wijze de wedstrijd. De ploeg overleefde een bal op de paal van Marlon Luchtenberg en ging op jacht naar de gelijkmaker. Het was typerend dat juist Staphorst in die fase de 0-2 maakte via een boogbal van Mike Reuvers. Hierna werd Flevo Boys-aanvaller Madih Doufikar het toonbeeld van pech toen hij achtereenvolgens de paal (tweemaal) en kruising raakte.

Staphorst maakte het af via Martijn Brakke en opnieuw Reuvers. De onkunde in de Flevo Boys verdediging was daarbij net zo typerend als het chronische gebrek aan gescoorde poldergoals dit seizoen. De Emmeloorders blijven hierdoor onderin hangen, terwijl Staphorst profiteerde van het gelijkspel tussen de koplopers Swift en Eemdijk.