Flevo Boys verrast koploper Excelsior’31

Dat herintreder Flevo Boys een aanwinst is voor de hoofdklasse B is duidelijk. De polderploeg is inmiddels een stevige middenmoter en boekte ditmaal een verrassende 2-0 zege op koploper Excelsior’31.

In deze wedstrijd tegen de ploeg uit Rijssen liet Flevo Boys aanvankelijk het initiatief aan Excelsior. De lijstaanvoerder zette het dominante spel om in een viertal grote kansen. Tom Smoes (tweemaal), Hielke Penterman en Jasper Groothuis kwamen niet voorbij Flevo Boys keeper Rodney Rosink. Ook een vrije trap van Joost Krijns werd uit de kruising getikt.

Na een half uur gaf Flevo Boys meer tegengas en was meteen dreigend via Johan Tiems die een honderd procent kans miste. Vijf minuten later was het toch raak. Een voorzet van Arnoud Post werd binnen gekopt door Timon Rorije.

Na rust was het spelbeeld volledig in het voordeel van Flevo Boys. De ploeg hield de linies gesloten en was constant gevaarlijk met diepe ballen in de ruimte. Er volgden legio kansen via Rorije, Johan Tiems (tweemaal) en Aran Nijboer. De verdiende 2-0 viel een kwartier voor tijd en werd gescoord door de jonge Tiems.

Ook hierna bleef Flevo Boys de betere ploeg en was via Frank Post en Maarten Mesu (paal) dicht bij een nog grotere uitslag. Het bleef koploper Excelsior’31 bespaard. Door dit resultaat stijgt Flevo Boys verder door in de ruime middenmoot.