Flevo Boys verrast Staphorst in halve finale districtsbeker

De zege van de koploper uit de eerste klasse was een surprise. Flevo Boys was met name bij het benutten van de kansen een stuk scherper dan de favoriet, die de laatste drie noordelijke bekerfinales speelde. Bovendien verrichtte doelman Rodney Rosink een paar cruciale reddingen.

Ivar Span zette de uitdager op voorsprong. Staphorst had net na rust snel een antwoord paraat toen Madih Doufikar de marge verdubbelde. Binnen zestig tellen zorgde Mike Reuvers voor 1-2, en hernieuwde spanning. Maar de sensatie was compleet toen Bjorn Adams tien minuten voor tijd scoorde.

Voor Staphorst en trainer Jan Vlap, kleurloze subtopper in de hoofdklasse, gaat het seizoen door de nederlaag als een nachtkaars uit. Flevo Boys weet volgende week dinsdag wie de tegenstander is in de eindstrijd. Dan speelt Alcides in Meppel tegen Urk, in de andere halve finale.