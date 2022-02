Flevo Boys worstelt met rendement

Flevo Boys was de betere ploeg in Putten, maar kwam in scorend opzicht niet verder dan een prachtige treffer van Yumé Ramos (afstandsschot). Timon Rorije ontving in minuut vijftig zijn tweede gele kaart. Toch ontstond er weinig verandering in het wedstrijdbeeld. Ook met tien man was Flevo Boys nog de baas op het veld, maar de polderploeg ging uiteindelijk wel met 4-1 de bietenbult op.