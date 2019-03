Fokke, Wobbes en Veltmaat in selectie Noord-Nederland voor ‘interland’

FUTSAL Wereld­goals brengen Futsal Apeldoorn play-offs in

12:34 Futsal Apeldoorn kreeg vrijdag 23 seconden voor tijd de 5-5 om de oren, een 5-3 voorsprong bleek vniet genoeg voor de zege tegen ASV Lebo. Desondanks was er vreugde bij het thuisteam. Door het behaalde punt is is de ploeg definitief zeker van deelname aan de play-offs om het landskampioenschap.