Forse schorsing voor WHC-verdediger Draganovic: acht wedstrijden

WHC verloor zaterdagmiddag met ruime cijfers van SVZW (0-4), maar deed dat zonder Adi Draganovic binnen de lijnen. De centrale verdediger is door de KNVB voor acht wedstrijden geschorst. Deze week gaat Draganovic in beroep.

De fikse schorsing neemt Draganovic (29) mee van het verloren bekerduel met Alverna (2-0), anderhalve week geleden. De verdediger kreeg in die wedstrijd twee snelle gele kaarten (dus rood) na elkaar, nadat hij herhaaldelijk had geroepen dat scheidsrechter Jansen geen beste wedstrijd floot.

Draganovic: ,,Later bij de kleedkamers zei ik het nog een keer en ik voegde daar aan toe dat we elkaar nog wel een keer tegenkomen. Op de manier van: de voetbalwereld is klein, we zien elkaar nog wel eens. Maar de scheidsrechter heeft het opgevat als bedreigende taal en dat ook op het formulier gezet."

Opgeblazen

Het gevolg was dat Draganovic afgelopen donderdag, vlak voor de training, te horen kreeg dat hij voor acht duels is geschorst. ,,Ik voetbal nu 25 jaar en heb nog nooit iemand bedreigd", zegt de speler die volgend seizoen de kleuren van Go Ahead Kampen verdedigt. ,,Het is enorm opgeblazen door die man. Als ik een overtreding maak en ik krijg daar rood voor, dan accepteer ik mijn straf. Maar dit slaat nergens op."

Deze week gaat Draganovic samen met WHC een mail opstellen waarin club en verdediger in beroep gaan. Of het wat oplevert, durft de voetballer niet te zeggen. Het is het proberen waard, vindt hij. ,,Ik wil straks de wedstrijden in de nacompetitie spelen en promoveren met WHC."

Zonder Draganovic verloor de eersteklasser uit Wezep ruim van de nieuwe koploper, SVZW: 0-4. Halverwege was het al 0-3, door een onvervalste hattrick van de sterke spits Maarten Jansen.