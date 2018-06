Frank Buurmeijer werkt bij AZC hard aan eigen opvolging

Op het trapveldje op een steenworp afstand van huize Buurmeijer blijken de guitige mannetjes over dezelfde genen als hun vader te beschikken. Makkelijke traptechniek, simpele kapbeweging; in alles is het voetbal-DNA van hun papa zichtbaar. ,,Zo gaat het iedere dag. Ze zijn de hele dag in de ban van voetbal", stelt de 35-jarige AZC-speler.

Climax

Bang om in het beruchte zwarte gat te vallen, is Buurmeijer niet. ,,Ik ga volgend seizoen in het derde ballen. We gaan proberen twee keer per week te trainen. Ik zal me moeten aanpassen aan het niveau, maar ik heb me laten vertellen dat het snel went. Wat ik wel ga missen, is de waardering voor het maken van mooie doelpunten. Bij het derde komt namelijk geen hond kijken", grapt de Zutphenaar.