Frank Post helpt Flevo Boys langs DETO

Makkelijk ging het niet voor de polderploeg, al was er al wel snel een voorsprong. Na een minuut werd een doelpunt van Frank Post afgekeurd vanwege buitenspel, maar niet veel later drukte hij toch succesvol af. Een voorzet van Johan Tiems kwam terecht bij Post en hij zette de Emmeloorders al vroeg op voorsprong. ,,We waren het eerste half uur bovenliggend en we maakten al snel een goal”, zag Waalderbos.

Die treffer bleek uiteindelijk beslissend, al klopte DETO nog wel op de deur. De thuisploeg kreeg enkele kansen op de gelijkmaker, maar Flevo Boys capituleerde niet en bleef zodoende ongeslagen. Dit tot tevredenheid van Waalderbos. ,,Het was misschien een beetje tegen de verhouding in, want DETO had wel een puntje verdiend. Toch zijn deze drie puntjes wel heel erg lekker. We zijn blij met de punten die we al hebben, daarmee zijn we goed op weg. Het is zaak om dit door te zetten.”