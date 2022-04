Freddy Prins is na acht wedstrijden zonder nederlaag de koning van Zwolsche Boys

Verliezen is zóó 2021. Althans, als je club Zwolsche Boys heet en het eerste elftal gespreksonderwerp is. Zevenentwintig november, zo lang geleden is het dat de ploeg van trainer Prins het onderspit moest delven. Die schop kan ook vandaag in de verpakking blijven: VIOS Vaassen komt op bezoek en heeft weinig in te brengen: de Zwollenaren zijn een wedstrijd lang de bovenliggende partij, geven vrijwel niets weg en scoren driemaal. Melvin Hofman opent het bal, Ian van der Kolk benut na een uurtje een strafschop en invaller Max Streppel tekent voor 3-0.