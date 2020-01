Freie neemt de plaats van Hendriks in bij eersteklasser SVI

De in Nijverdal woonachtige Freie voetbalde zeven jaar in het eerste elftal van Hulzense Boys en werd daarna trainer. Eerst bij de jeugd van Excelsior’31, later als hoofdtrainer van Blauw Wit’66 en Hulzense Boys. Bij laatstgenoemde club vertrekt hij na drie seizoenen. ,,Ik zie het als een prachtige uitdaging om het goede werk van Joram verder te gaan uitbouwen”, zegt Freie.