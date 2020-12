Frenkie Overmars moet na twee jaar IJsselmeervogels wat nieuws zoeken

Overmars speelt sinds anderhalf jaar aan de rode kant van sportpark De Westmaat. Hij verspeelde vorig seizoen veel tijd door een blessure. In de lopende competitie is het debuut van de lange linksbuiten (1.92 meter) in de tweede divisie ook nog achterwege gebleven.

De jonge aanvaller zette in de zomer van 2019 een enorme stap, van Epe in de derde klasse naar IJsselmeervogels in de tweede divisie. Eerder was Overmars drie seizoenen actief in de hoofdmacht van de Veluwse club, hij speelde ook in de opleiding van FC Twente.