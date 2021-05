Frenkie Overmars wil zich als linksback profileren bij DVS’33

De fysiek sterke Frankie Overmars (21 jaar, 1,92 meter) is de zoon van Ajax-technisch directeur Marc Overmars. De voetballer uit Epe kwam voorafgaand aan twee jaar IJsselmeervogels uit voor SV Epe, waar hij op 16-jarige leeftijd het eerste elftal haalde en kampioen werd in de derde klasse. Ook speelde hij in de jeugd van FC Twente.