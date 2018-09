Fris Be Quick ruim langs Koninklijke UD

Be Quick Zutphen boekte een duidelijke zege op Koninlijke UD. De formatie van oefenmeester Marco Parnela legde in de eerste helft de basis voor de driepunter.

Vanaf het fluitsignaal vloog de thuisploeg uit de startblokken, want binnen de minuut had Be Quick via Dani Kersten de score moeten openen. Zijn inzet ging echter voorlangs. Ondanks deze misser bleef Be Quick de dienst uitmaken. Het balletje ging vlot van voet tot voet en de blauw-witten kwamen tot prima aanvalsspel.

Na ruim een kwartier beloonde de vijfdeklasser zich. Kelvin Kruger was het eindstation na goed lopende aanval: 1-0. Via Sinan Albayrak en Thijs Hurenkamp wist Be Quick nog tweemaal het net te vinden, waardoor de 3-0 ruststand een logische was.

Na de thee herstelde het tot dan toe enorm tegenvallende Koninklijke UD zich enigszins. De brigade van Martink Hoitink had meer spelaandeel en kwam door een vrije trap van Yordi Floors terug in de wedstrijd: 3-1. De vreugde was echter van korte duur, want Be Quick-aanvoerder bracht de marge weer naar drie met een droge schuiver: 4-1. Het slotakkoord was ook van de spits, door in de blessuretijd uit een strafschop de 5-1 eindstand op het scorebord te zetten.