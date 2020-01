Fris VVOG staat alsnog met lege handen

In de openingsfase zochten de bezoekers de aanval. Dat resulteerde in een vroege treffer, die vanuit VVOG-opzicht ongelukkig tot stand kwam. De voorzet werd van richting veranderd, daardoor kwam Robert Stelpstra vrij te staan. Hij tikte van dichtbij binnen. Na het doelpunt kroop VVOG uit zijn schulp. Op een fraaie aanval en een knap schot van Tim Müller na kwam het niet tot veel uitgespeelde kansen, maar via dode spelsituaties was het toch een aantal keer gevaarlijk.

Na rust nam VVOG het heft in handen en was het een aantal keer dreigend. Rihairo Meulens bleef rustig, kapte zijn tegenstanders uit en promoveerde zo een snelle omschakeling tot treffer: 1-1. De ploeg van Raymond Schuurman bleef de bovenliggende partij, maar opnieuw kwam het ongelukkig op achterstand. In twee instanties werkte Henny Bouius via de onderkant van de lat de bal tegen de touwen.

Het verzet van VVOG was daarmee ook plots gebroken. Harkemase Boys profiteerde daarvan en via een prachtige stift van Betwout Beimers eindigde het duel in 1-3.