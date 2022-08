Frisse wind Alcides moet zorgen voor breedte en zo tot een ‘gemakkelijker seizoen’

De wedstrijd was voor de neutrale kijker waarschijnlijk minder aansprekend dan de doorsnee Alcides-wedstrijd van vorig seizoen. Dat toen in elke officiële wedstrijd van de Meppelers minimaal twee doelpunten te noteren waren en de teller nu op één bleef steken, spreekt boekdelen. Het zijn de voortekenen van een nieuw Alcides, ziet ook trainer Wilko Niemer. ,,Vorig seizoen was de instelling: we gaan leuk voetballen en dan komen de resultaten vanzelf. Plezier was de basis. Dit jaar eisen we meer en is de basis hard werken."